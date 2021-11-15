Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 20. bölüm bugün var mı? Yasak Elma 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yasak Elma dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, Yasak Elma bölüm bugün mü, Yasak Elma yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Doğan'ın Çağatay ve Kumru ilişkisini herkesten önce bildiğini öğrenir ve Doğan'la yüzleşmeye gider. Doğan'ın söylediği bir sözle, Kumru'nun bir sırrı olduğunu anlar ve bu sırrın peşine düşer.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender, Doğan'la ayrılığı sonrası Arzu'yu göndermeye yemin etmiştir. Çağatay, Yıldız'ın gönlünü alıp kendini affettirmeye çalışırken, Yıldız yeni hayatına adapte olmakla uğraşıyordur. Boşanma davasının seyrini gelen sürpriz bir tanık değiştirecektir…

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