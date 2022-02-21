Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 132. bölüm bugün var mı? Yasak Elma 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay ile Ender'in birlikteliklerini açıklamaları Yıldız ve Doğan'a büyük şok yaşatırken, Kumru hamileliğini söyleyememenin üzüntüsünü yaşıyordur. Yaşanılan talihsiz bir olay hiç umulmadık şekilde Kumru ve Yıldız'ı bir araya getirecektir…

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay Ender'in teklifi karşısında şaşırmış olsa da, kimseyle anlaşma yapmaya yanaşmaz.

Herkes için kilit isim olan Sami'nin oğlu Ekin'e herkes kendi yöntemleriyle ulaşmaya çalışır.

Kumru ne yaparsa yapsın, Doğan ve Yıldız'ın yakınlaşmasına mani olamaz…

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