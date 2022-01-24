Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 128. bölüm bugün var mı? Yasak Elma 128. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yasak Elma dizisi izlemek isteyen izleyiciler Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, Yasak Elma 128. bölüm bugün var mı, Yasak Elma son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yasak Elma dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, Yasak Elma bölüm bugün mü, Yasak Elma yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru ve Çağatay'ın oynadığı oyun bir tek Yıldız'ın değil Ömer'in de canını yakmıştır.

Yıldız yaşadığı şoku ve ihaneti kabul etmekte zorlanırken, Ömer'den haber alınamaz.

Ender ise Arzu'nun peşine düşmesinin cezasını ödeyecektir…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kumru ve Çağatay evlilik hazırlıklarını herkesin gözüne sokmaya çalışırlarken, Ender Doğan'ı etkilemek için bir plan yapar. Yıldız ise Doğan'la birlikte son gülen olmak ve intikamını almak için harekete geçecektir…

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