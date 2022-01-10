Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 126. bölüm bugün var mı? Yasak Elma 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yasak Elma dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, Yasak Elma bölüm bugün mü, Yasak Elma yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru Ömer'le yaklaşmaya devam ederken, Yıldız Kumru'nun davranışlarını şüpheli bularak araştırmaya başlar. Çağatay ise Yıldız'dan bir an önce boşanarak Kumru'nun oyununa bir son vermek istiyordur…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kumru, Yıldız'ı inandırmak için Ömer'le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay'la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola sokar.

Kumru'nun aklında onu üzen herkesten intikam almak vardır. Yıldız ise Ömer ve Kumru'nun evleneceğinden emin olarak harekete geçecektir…

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