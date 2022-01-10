Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Yasak Elma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam Yasak Elma var mı, olmayacak mı?

Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Yasak Elma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam Yasak Elma olmayacak mı?

YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yasak Elma her Pazartesi günü saat 20:00'da Fox TV'de başlıyor.

Fakat dizinin yeni bölümü 10 Ocak Pazartesi 2022 yani bugün yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Yeni bölüm haftaya yayınlanacaktır. Bugün Yasak Elma son bölümüyle ekranlarda olacak.

YASAK ELMA PAZARTESİ GÜNÜ MÜ YAYINLANIYOR, HANGİ GÜN?

Evet dizi Pazartesi günleri yayınlanıyor. Fakat bugün yılbaşı arası nedeniyle yeni bölümü olmayacak.

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yıldız'ın (Eda Ece) hayatı Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Kardeşi Zeynep (Sevda Erginci) ise Halit'in (Talat Bulut) ortağı Alihan'ın (Onur Tuna) şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar.

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLER?

Erim ve Yiğit'in annesi, Caner'in ablası. Kuyu Holding'in ortağıdır. Güçlü ve cesaretli bir kadındır. İşinde çok başarılıdır. Paraya ve güç olmazsa olmazıdır. Gençliğinden beri Kaya'ya âşıktır.

Yıldız Yılmaz, (Eda Ece), (1-): Zeynep'in kardeşi, Halitcan'ın annesi, Asuman ve Mustafa'nın kızı. Halit, Kemal ve Çağatay'ın eski eşi ve Kerim'in eski sevgilisi. Hep mutlu olmaya çalışan, sevecen ancak bir o kadar da intikamcı bir kadındır. Bursalıdır. Ailesinin maddi durumu çok iyi olmadığı için gençliğinden beri hep zengin olmayı hayal etmiştir ve hep sosyete ve lükse ilgi duyar.

Çağatay Kuyucu, (Berk Oktay), (86-): Yıldız'ın eski eşi, Hasan Ali ve Feride'nin oğlu, Ahu'nun kardeşi, Feyza ve Kumru'nun eski sevgilisi. Yakışıklı, çalışkan ve iyi eğitimli bir adamdır.

Kumru Yıldırım, (Biran Damla Yılmaz), (111-): Doğan'ın kızı, Çağatay'ın eski metresi. Dünyaca ünlü sosyete güzelidir.

Doğan Yıldırım, (Murat Aygen), (111-): Kumru'nun babası, Ender ve Arzu'nun eski sevgilisi. Kuyu Holding'in yeni ortağıdır. Çok zengin bir iş adamıdır. Toskana'dan dönmüştür.

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