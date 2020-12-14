Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma hangi gün?
14.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:04
Dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma hangi gün?
3 sezondur devam eden Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma hangi gün? Yasak Elma 89. fragman izle!
YASAK ELMA HANGİ GÜN?
Yasak Elma oyuncu kadrosu ve eğlenceli sahneleri ile herPazartesi 20.00'de FOX'ta! Yasak Elma oyuncuları kimler_ Detaylar haberimizde.
YASAK ELMA OYUNCULARI!
Şevval Sam
Eda Ece
Erdal Özyağcılar
Berk Oktay
Nesrin Cavadzade
Şafak Pekdemir
Melisa Doğu
Barış Aytaç
Can Nergis
Serkan Rutkay Ayıköz
ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu