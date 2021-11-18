Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 121. Bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yasak Elma dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yasak Elma 121. fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 121. bölüm fragmanı izle!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender, Doğan'la ayrılığı sonrası Arzu'yu göndermeye yemin etmiştir. Çağatay, Yıldız'ın gönlünü alıp kendini affettirmeye çalışırken, Yıldız yeni hayatına adapte olmakla uğraşıyordur. Boşanma davasının seyrini gelen sürpriz bir tanık değiştirecektir.

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