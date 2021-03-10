Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 102. bölüm fragmanı! Yasak Elma 101. son bölümde neler oldu?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu merak ediliyor. Yasak Elma dizisinin 101. son bölümünde; Hasan Ali, Ender'in konuşması sonrası Mahmut'tan şüphelenmeye başlar ve Mahmut- Şahika ilişkisini çözerek ikisinden de bir seferde kurtulma planı yapar. Yasak Elma 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 101. son bölüm özeti...

YASAK ELMA 102. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA 101. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay, Emir ve Caner sayesinde Cansu'dan kurtulmanın çaresini bulur ve bir plan yaparlar. Çağatay her şeyi düzeltecekken, umulmadık bir ziyaret onu alt üst edecektir.

Şahika, Hasan Ali'yle evli olmasının tüm avantajlarını kullanmaya başlar ve bu durum Ender'i rahatsız eder. Çağatay, Cansu yüzünden kimin onu tehdit ettiğini araştırırken uzun zamandır sakladığı sırrını açıklamak zorunda kalır.