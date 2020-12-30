Yasak Elma yeni bölüm fragman yayınlandı! Yasak Elma 92. bölüm fragmanı izle | Yasak Elma son bölüm full izle, son fragman izle!

Yasak Elma dizisi 92. bölüm ile Star TV'de izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Yasak Elma oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma yeni bölüm fragman yayınlandı! Yasak Elma 92. bölüm fragmanı izleYasak Elma ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...

YASAK ELMA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma 4 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma 91. bölüm ile ekrana gelen Yasak Elma adlı dizinin 92. bölüm fragmanı yayımlandı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız ve Çağatay'ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken, büyük bir yol ayrımına gelirler. Ender, Halit'in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve bu işin peşine kendi düşer. Halit'i bulmak ve haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.