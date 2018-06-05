Yasak Elma Setindeki Tacizci Dizinin Başrol Oyuncusu Talat Bulut Çıktı

Sosyal medyada hızla yayılan iddialar üzerine açıklama yapan dizinin yapımcısı ve MED yapımın sahibi Fatih Aksoy, konu hakkında taraflarla görüşeceğimi söyledi.

"İKİ TARAFLA GÖRÜŞECEĞİM"

Aksoy açıklamasında: "Bugün her iki tarafla da görüşeceğim. Bu çok ağır bir itham. Bu yüzden yanlış adım atmak, birilerini karalamak istemem. Sonra üzerime düşeni yapacağım." dedi.

"KONUYA SAHİP ÇIKANLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Ranini.tv sitesinin sahibi ve TV yazarı da Twitter'dan dizi setinde yaşanan taciz ile ilgili şunları yazdı: "Yasak Elma dizisinin setinde yaşanan tatsız bir sıkıntıyla ilgili bilgi geldi az önce. Yemin ederim olanları dinlerken kanım dondu. Başta Fatih Aksoy olmak üzere konuya sahip çıkan ve destek atan herkesi kalben tebrik ederim."