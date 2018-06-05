Yasak Elma Setindeki Tacizci Dizinin Başrol Oyuncusu Talat Bulut Çıktı
FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'un, sette kostüm sorumlusu olarak çalışan genç kadını taciz ettiği ortaya çıktı.
Sosyal medyada hızla yayılan iddialar üzerine açıklama yapan dizinin yapımcısı ve MED yapımın sahibi Fatih Aksoy, konu hakkında taraflarla görüşeceğimi söyledi.
"İKİ TARAFLA GÖRÜŞECEĞİM"
Aksoy açıklamasında: "Bugün her iki tarafla da görüşeceğim. Bu çok ağır bir itham. Bu yüzden yanlış adım atmak, birilerini karalamak istemem. Sonra üzerime düşeni yapacağım." dedi.
"KONUYA SAHİP ÇIKANLARA TEŞEKKÜR EDERİM"
Ranini.tv sitesinin sahibi ve TV yazarı da Twitter'dan dizi setinde yaşanan taciz ile ilgili şunları yazdı: "Yasak Elma dizisinin setinde yaşanan tatsız bir sıkıntıyla ilgili bilgi geldi az önce. Yemin ederim olanları dinlerken kanım dondu. Başta Fatih Aksoy olmak üzere konuya sahip çıkan ve destek atan herkesi kalben tebrik ederim."
YORUMLAR (11)
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Gerçekleri sadece Allah C. C bilir o yüzden gözünüzle görmeden birşeyi yorumlamayın kul hakkına girerCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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fox un dizilerindeki insanlarından da bu beklenir. zaten dizinin bir bölümüne bakmam yetti, rezillik diz boyuCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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Talat BULUT''u karalama propagandası inanmayın arkadaşlar. Böyle birşey yoktur.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Filme reyting lazım galiba...Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Gerçegi ögrenmeden yanlışyorumyapmayın kulhakkına girer.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır