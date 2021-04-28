Yasak Elma Şahika diziden ayrılacak mı? Yasal Elma Şahika öldü mü?
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Yasak Elma Şahika diziden ayrılacak mı? Yasal Elma Şahika öldü mü?

Yasak Elma Şahika diziden ayrılacak mı? Yasal Elma Şahika öldü mü?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

FOX TV ekranlarının entrika dolu dizisi Yasak Elma'da bir ayrılığın daha yaşanacağı kulislerde konuşulmaya başladı. Peki, Yasak Elma Şahika diziden ayrılacak mı? Yasal Elma Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade neler dedi?

Yasak Elma yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Yasak Elma 109. bölüm fragmanını araştırıyor. Yasak Elma Şahika diziden ayrılacak mı? Yasal Elma Şahika öldü mü?

YASAK ELMA ŞAHİKA DİZİDEN AYRILACAK MI?

Kulislerden edinilen bilgiye göre yeni bölümde yaşanacak bir kaza ile dizi ekrana hem ölüm hem de yaralı bir oyuncu getirecek. Ölünün Ender karakterini canlandıran Şevval Sam ya da Şahika'ya hayat veren Nesrin Cevadzade olacağı kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Ancak dizi ekibinden konuyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

YASAK ELMA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma her Pazartesi günü saat 20.00'da FOX ekranlarında. Yasak Elma 108. bölümü ile 26 Nisan Pazartesi günü ekranlarda yayınlandı.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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