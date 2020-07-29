Yasak Elma'nın yıldızı Gökhan Alkan'ın Kore gezisine pandemi engeli
2016 yılında APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nü alan Gökhan Alkan'a Güney Kore'den gelen davet pandemi engeline takıldı
29.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:52
Aldığı ödül sonrası Güney Kore'de ciddi bir hayran kitlesi edinen başarılı oyuncu gelen davet üzerine 2020 Eylül'ünde planlanan Kore gezisini küresel salgın sebebiyle 2021'e erteledi.
TV PROGRAMLARINA KONUK OLACAK
Yasak Elma'nın yakışıklı başrol oyuncusu Alkan, Güney Kore'de TV programınlarına konuk olacak ve& ; yapım şirketlerine ziyarette bulunacak.
Kaynak: Snob Magazin