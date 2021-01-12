Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam en büyük hayalini ilk kez açıkladı
12.01.2021 21:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:49
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, önceki akşam Cihangir'de yeni karavanını süslerken görüntülendi. Sam, karavanıyla uzun bir yolculuğa çıkmak istediğini açıkladı. İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken ifadeleri...
Snob Magazin'in haberine göre; Karavanına çeşitli fotoğraflar yapıştıran Sam, "Lütfen karavanı böyle çekmeyin" diyerek gazetecilerden ricada bulundu.
Kaynak: Snob Magazin