Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam en büyük hayalini ilk kez açıkladı
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Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam en büyük hayalini ilk kez açıkladı

12.01.2021 21:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:49
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam en büyük hayalini ilk kez açıkladı

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, önceki akşam Cihangir'de yeni karavanını süslerken görüntülendi. Sam, karavanıyla uzun bir yolculuğa çıkmak istediğini açıkladı. İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken ifadeleri...

Snob Magazin'in haberine göre; Karavanına çeşitli fotoğraflar yapıştıran Sam, "Lütfen karavanı böyle çekmeyin" diyerek gazetecilerden ricada bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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