Yasak Elma neden yok? Yasak Elma bitti mi? Yasak Elma bu akşam yok mu?

Yasak Elma yeni bölüm neden yok, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Diziseverlerin merakla beklediği Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yasak Elma dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yasak Elma bitti mi? Yasak Elma bu akşam yok mu? neler olacak şeklinde aratıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Yasak Elma 135. bölümün fragmanında, Yıldız'la eşinin muhabbetine tanık oluyoruz. Ancak Yıldız'ı uyaran bir isim de vardır... Dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

Yasak Elma yeni bölümüyle 21 Mart Pazartesi saat 20.00'de FOX'ta!





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