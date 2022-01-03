Yasak Elma her hafta yeni bölümü ile izleyicileri ekrana balarken bu hafta diziyi yayın akışında göremeyenler Yasak Elma neden yok? Bugün Yasak Elma yok mu? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak konularını merak etti. Peki, Yasak Elma neden yok?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru, Yıldız'ı inandırmak için Ömer'le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay'la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola sokar.

Kumru'nun aklında onu üzen herkesten intikam almak vardır. Yıldız ise Ömer ve Kumru'nun evleneceğinden emin olarak harekete geçecektir…

BUGÜN YASAK ELMA YOK MU?

Yasak Elma bugünkü yayın akışında yer almadı. İşe yayın akışı:

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