Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma saat kaçta? Yasak Elma canlı izle!
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Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma saat kaçta? Yasak Elma canlı izle!

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Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma saat kaçta? Yasak Elma canlı izle!

Yasak Elma dizisi 103. bölüm ile FOX ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Yasak Elma oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...

Yasak Elma yeni bölüm ile ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Yasak Elma 104. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

YASAK ELMA NE ZAMAN?

Yasak Elma 29 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır. 104. bölümü ile Yasak Elma bu akşam ekranlarda.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, gözünü 5 yıl sonrasına açar. Yangının üstünden yıllar geçmiş ve herkesin hayatı değişmiştir; ama Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmaya hazırdır.

Dilek Ulusan
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