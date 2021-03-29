Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma saat kaçta? Yasak Elma canlı izle!

Yasak Elma dizisi 103. bölüm ile FOX ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Yasak Elma oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...