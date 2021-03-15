Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma saat kaçta, hangi kanalda? Yasak Elma yeni bölüm canlı izle!

Eda Ece, Şevval Sam gibi başarılı oyuncuların yer aldığı, FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma 102. bölüm fragmanı canlı izle! Yasak Elma son bölüm 75 full izle FOX TV! Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma saat kaçta, hangi kanalda? Yasak Elma yeni bölüm canlı izle!

Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile sevilen dizi Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma saat kaçta, hangi kanalda? Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma 102. bölüm fragmanı canlı izle! Yasak Elma son bölüm 75 full izle FOX TV! Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma saat kaçta, hangi kanalda? Yasak Elma yeni bölüm canlı izle!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Ali, Ender'in konuşması sonrası Mahmut'tan şüphelenmeye başlar ve Mahmut- Şahika ilişkisini çözerek ikisinden de bir seferde kurtulma planı yapar. Çağatay, Emir ve Caner sayesinde Cansu'dan kurtulmanın çaresini bulur ve bir plan yaparlar. Çağatay her şeyi düzeltecekken, umulmadık bir ziyaret onu alt üst edecektir.

YASAK ELMA NE ZAMAN? YASAK ELMA SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yasak Elma her Pazartesi, saat 20.00'da FOX ekranlarında izleyici ile buluşmakta. Yasak Elma 15 Mart Pazartesi günü 102. bölümü ile ekranlarda.