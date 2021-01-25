Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!
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Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

25.01.2021 09:07 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:11
Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

Yasak Elma dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Yasak Elma oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Yasak Elma kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Yasak Elma yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Yasak Elma 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay ve Yıldız gerginliği artarak devam ederken, Yıldız bir yol ayrımına girdiklerinin farkındadır. Ender ve Şahika, Hasan Ali'yi devirme planları yaparlar.

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

Ancak Yıldız, Şahika ve Ender'in cezaevi arkadaşları Nurgül'ün çıkıp gelmesi herkesi etkiler.

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

Cansu ise Yıldız ve Çağatay arasındaki soğukluğu kendi lehine kullanacaktır.

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Ender ve Şahika'nın ona yaptığı oyundan sonra onlara güzel bir ders vermek için harekete geçer.

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

Çağatay, Yıldız'ın sürekli bir olaylara karışmasından rahatsız olmaya başlamıştır.

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

Ender ve Şahika, Cansu'yu kullanarak Hasan Ali'yi alt etmek için plan yaparlar.

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

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