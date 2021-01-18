Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!
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Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

18.01.2021 08:16 | Son Güncelleme: 18.01.2021 08:19
Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

Yasak Elma dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Yasak Elma oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Yasak Elma kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Yasak Elma yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Yasak Elma 18 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika ve Ender işbirliği yaparak, herkesten intikam almaya karar verirler.

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

Listenin birinci sırasındaki Hasan Ali'yi dize getirmek hiç de kolay değildir.

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

Bu sebeple, onlara yardım edecek birini bulurlar. Yıldız ise Çağatay'la mutlu olmaya çalışırken Ender ve Şahika'nın gazabından kurtulamaz.

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!
Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!
Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!
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