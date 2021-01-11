Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma Zehra kimdir?

Yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Yasak Elma, heyecan dolu anlarıyla yine dikkatleri üzerine çekecek. 11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlanacak ve ekranlara gelerek seyirciyle buluşacak olan dizi hakkında merak edilenleri derledik. İşte, Yasak Elma izle! 4 Ocak Yasak Elma son bölüm fragmanını izle! Yasak Elma fragmanı

Yasak Elma yeni bölüm izle FOX TV canlı yayın takip ederek yeni bölümüyle 11 Ocak Pazartesi günü televizyon ekranlarına gelecek. FOX TV dizisi Yasak Elma son bölüm ekranlara 11 Ocak 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. 4 Ocak Yasak Elma son bölüm fragmanını izle! gibi detaylar belli oldu.

YASAK ELMA SON İZLE!

92. bölüm Yasak Elma dizisinde Youtube tek parça olarak yayınlandı.

YASAK ELMA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma 11 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

YASAK ELMA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yasak Elma 92. bölümü bugün yani 11 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da FOX TV ekranlarında olacak!

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Çağatay'ın evlenmesi herkesin üstünde şok etkisi yaratırken, Ender ve Yıldız'a vurulacak derin darbe hiç beklemedikleri bir yerden gelecek ve hepsinin hayatında kalıcı hasarlara yol açacak.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam

Eda Ece

Nesrin Cavadzade

Şafak Pekdemir

Can Nergis

Berk Oktay

Erdal Özyağcılar

Gülenay Kalkan

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz

YASAK ELMA ZEHRA KİMDİR?

Halit'in ilk eşinden olan kızıdır. Halit'in çocuklarının içinde en büyüğü ve çok iyi bir abladır. Her zaman babasının bütün eşlerini kıskanmıştır. Bugüne kadar hiç aşık olmamıştır, içten içe evde kalmış olduğuna inanır.

YASAK ELMA ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?

19 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Pekdemir, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. 2009 tarihinde Tersine Dünya isimli tiyatrosu ile Bakırköy Belediye Tiyatrolarında izlenmiştir. 2010 tarihinde Savaş ve Barış isimli tiyatroda rol aldıktan sonra 2011'de Şüphe adındaki dizide Aslı Demircan karakterini canlandırmıştır. 2012 senesinde Leyla ile Mecnun dizisinde rol almış ve Nisan larakterini oynamıştır. Bu dizinin ardından ise 2014 senesinde İncir Reçeli 2 filminde Halil Sezai ile başrol oyuncusu olmuştur.

Şafak Pekdemir'in Oynadığı Diziler

Yasak Elma/ Zehra/ 2018

Asla Vazgeçmem/ İclal/ 2015-2016

Leyla ile Mecnun/ Nisan/ 2012

Şüphe/ Aslı/ 2011

Türk Malı/ Zehra/ 2010

Şafak Pekdemir'in Oynadığı Filmler

Deli Aşk / Zeynep/ 2017

İncir Reçeli 2/ Gizem/ 2014