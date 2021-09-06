Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma ne zaman başlayacak sorusu, yeni sezon beklentisi dolayısıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Sezon finalinde enteresan olayların yaşandığı Yasak Elma yeni bölümler ile bekleniyor. Pek çok izleyici, Yasak Elma ne zaman başlıyor sorusuna cevap arıyor. Peki, Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma ne zaman yayınlanacak?