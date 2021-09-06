Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma ne zaman yayınlanacak?
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Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma ne zaman yayınlanacak?
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Yasak Elma ne zaman başlayacak sorusu, yeni sezon beklentisi dolayısıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Sezon finalinde enteresan olayların yaşandığı Yasak Elma yeni bölümler ile bekleniyor. Pek çok izleyici, Yasak Elma ne zaman başlıyor sorusuna cevap arıyor. Peki, Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma ne zaman başlıyor sorusu Eylül ayına girilmesiyle birlik gündemde yer almaya başladı. Yasak Elma 110'uncu bölümü ile sezon finali yapmıştı. Dizinin sezon finalinde Ender ve Yıldız, Hasan Ali'nin açığını yakalamak için el ele verip planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmamıştı. Pek çok izleyici, Yasak Elma ne zaman başlıyor sorusuna cevap arıyor. Peki, Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yasak Elma, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Yasak Elma'nın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.

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