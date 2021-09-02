Yasak Elma ne zaman başlıyor, Yasak Elma dizisi ne zaman başlayacak?
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Yasak Elma ne zaman başlıyor, Yasak Elma dizisi ne zaman başlayacak?

Yasak Elma ne zaman başlıyor, Yasak Elma dizisi ne zaman başlayacak?
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Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma geçtiğimiz sezon izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Bu sene de merakla beklenen dizi hakkında Yasak Elma dizisi ne zaman başlayacak ve Yasak Elma ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma geçtiğimiz sezon her bölümü ile seyircileri ekrana bağlamıştı. Bu yıl da merakla beklenen dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Yasak Elma ne zaman başlıyor?Yasak Elma dizisi ne zaman başlayacak?İşte, detaylar…

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yasak Elma,imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

YASAK ELMA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz gün 5. sezon çekimlerine başlanan dizi bir değişiklik olmazsa 13 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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