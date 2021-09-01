Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma yeni sezon ne zaman?
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Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma yeni sezon ne zaman?

Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma yeni sezon ne zaman?
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, oyuncu kadrosu ve konusuyla merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni sezonun başlaması beklenirken set haberleri de gelmeye devam ediyor. Peki, Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma yeni sezon ne zaman?

Yasak Elma ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konular arasında yer alıyor. Yasak Elma dizisi yeni sezona bomba gibi dönmeye hazırlanırken, çekimlerin başladığını ise Eda Ece duyurdu.

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz gün 5. sezon çekimlerine başlanan dizi bir değişiklik olmazsa 13 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak. Başrollerini Şevval Şam, Eda Ece ve Berk Oktay'ın paylaştığı Fox dizisi Yasak Elma, sete çıktı.

Fenomen dizide Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Hasan Ali ile Şafak Pakdemir'in canlandırdığı Zehra'nın patlamada öldüğü diziden, Gülenay Kalkan'ın canlandırdığı Feride karakteri ise şehri terk ederek çıkıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YASAK ELMA YENİ SEZON KADROSU

Diziye yeni sezonda Murat Aygen katılıyor. Oyuncu dizide Doğan karakterine hayat verecek. Biran Damla Yılmaz ise Kumru karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de Canan karakterini canlandıracak. Yeni sezonun ikinci bölümünde Gülnaz rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Gizem Denizci de Adana'dan gelen Ömer'in babasının hemşiresine hayat verecek. Dizide Doğan'ın sevgilisi Arzu'ya ve Ömer'in babasına kimin hayat vereceği ise henüz netleşmedi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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