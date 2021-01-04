Yasak Elma izle! 4 Ocak Yasak Elma son bölüm fragmanını izle! Yasak Elma fragmanı

Yasak Elma yeni bölüm izle FOX TV canlı yayın takip ederek yeni bölümüyle 4 Ocak Pazartesi günü televizyon ekranlarına gelecek. FOX TV dizisi Yasak Elma son bölüm ekranlara 4 Ocak 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. 4 Ocak Yasak Elma son bölüm fragmanını izle!gibi detaylar belli oldu.

YASAK ELMA İZLE!

92. bölüm Yasak Elma dizisinde Youtube tek parça olarak yayınlandı.

YASAK ELMA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

YASAK ELMA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yasak Elma 92. bölümü bugün yani 4 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da FOX TV ekranlarında olacak!

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Çağatay'ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken, büyük bir yol ayrımına gelirler. Ender, Halit'in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve bu işin peşine kendi düşer. Halit'i bulmak ve haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır.

YASAK ELMA OYUNCULARI