Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma ne zaman, saat kaçta?

Star TV'de izleyici karşısına çıkan Yasak Elma oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma ne zaman, saat kaçta?

Yasak Elma yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Yasak Elma 87. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisinesunulan Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Yasak Elma 30 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma 30 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.