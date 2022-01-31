Yasak Elma Ekin kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yasak Elma dizisinin oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Sevilen dizide Ekin karakteri ilgi uyandırdı. Sami'nin oğlu olacağı tahmin edilen Ekin'in kim olduğu sorgulanıyor. Yasak Elma Ekin kim? Yasak Elma'nin Ekin'i Ceyhun Mengiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasak Elma Ekin gerçek adı nedir?

YASAK ELMA EKİN KİM?

Ekin karakteri Yasak Elma dizisinin son bölümlerinde ilgi odağı oldu. Sami Önder'in oğlu olarak bilinen Ekin diziye renk katıyor. Ekin karakterini Ceyhun Mengiroğlu canlandırıyor.

CEYHUN MENGİROĞLU KİMDİR?

1986 doğumlu oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde okudu. 23 yaşında modellik ve oyunculuğa yönelen Mengiroğlu, ilk çıkışını başrollerinde yer aldığı gençlik dizisi 'Adı Mutluluk' ile yaptı. Eren karakterini canlandırdığı bu dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, en son 'Paramparça' dizisinde Deniz karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Rüya dizisinde Bulut karakterini canlandırdı.

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