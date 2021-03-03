Yasak Elma Eda Ece'nin son durumu ne? Eda Ece iyileşti mi? Yasak Elma Yıldız bu hafta dizide olacak mı?

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Yasak Elma Eda Ece'nin son durumu ne? Eda Ece iyileşti mi? Yasak Elma Yıldız bu hafta dizide olacak mı?

YASAK ELMA EDA ECE İYİLEŞTİ Mİ?

Koronavirüse yakalanan Eda Ece instagram hesabından şunları paylaştı; "Herkese merhaba! Haberlerden duydugˆunuz u¨zere malesef ben de #covid gec¸iriyorum. Yarın karantinamın son gu¨nu¨. S¸uanda iyiyim. Hastalıgˆın 1-7 gu¨nu¨ hic¸ de iyi degˆildim. S¸uan c¸evremde hala bir su¨ru¨ hasta insan var, u¨lkemizde canıyla ugˆras¸an bir su¨ru¨ insan var, restoranların ac¸ılmıs¸ olması gibi s¸eylere inanamıyorum. Bazı sekto¨rlerin c¸ok etkilendigˆini de biliyorum ama nasıl olacak endis¸eliyim. Bizim gibi kalabalıkta c¸alıs¸an herkes, lu¨tfen kendinize dikkat edin??Neyse, hastalıgˆım boyunca tek gu¨ldu¨gˆu¨m an bu filmi izledigˆim andı. O kadar c¸ok seviyorum ve gu¨lu¨yorumki yıllar sonra yine beni mutlu etti. Gu¨lmek bu hayattaki en gu¨zel s¸ey. Hasta olan herkesin biran o¨nce iyiles¸mesini, yu¨zlerinin gu¨lmesini diliyorum. Aramalar ve mesajlar ic¸in de tes¸ekku¨r ederim. Ben de sizi c¸ok seviyorum. ??¦?????"