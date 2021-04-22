Yasak Elma dizisinden kim ayrılıyor? Yasak Elma'dan kim ayrılacak? Yasak Elma'da kim vurulacak?
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Yasak Elma dizisinden kim ayrılıyor? Yasak Elma'dan kim ayrılacak? Yasak Elma'da kim vurulacak?

Yasak Elma dizisinden kim ayrılıyor? Yasak Elma'dan kim ayrılacak? Yasak Elma'da kim vurulacak?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam , Erdal Özyağcılar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elam son bölüm fragmanında izleyenleri meraklandıran sahneler yer aldı. Peki, Yasak Elma dizisinden kim ayrılıyor? Yasak Elma'dan kim ayrılacak? Yasak Elma'da kim vurulacak?

Yasak Elma yeni bölüm ile ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Yasak Elma 108. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki, Yasak Elma dizisinden kim ayrılıyor? Yasak Elma'dan kim ayrılacak? Yasak Elma'da kim vurulacak?

YASAK ELMA NE ZAMAN?

Yasak Elma her Pazartesi günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır. 108. bölümü ile Yasak Elma 26 Nisan Pazartesi ekranlarda.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kaya'nın geri dönmesi, Ender'in bütün gelecek planlarını alt üst eder. Şahika, Kaya üzerinden Ender'i üzerek yenme derdindeyken, yaşadığı tesadüfler onu Ömer'le bir araya getirir. Yıldız, yalanın ortaya çıkmaması için mecburen Ender'le el sıkışır.

YASAK ELMA DİZİSNDEN KİM AYRILACAK?

Yayınlanan Yasak Elma son fragmanda Cansu karakterinin silahla yalıyı basması sonrası kimin vurulacağı merak konusu. Konu ile herhangi bir açıklama yapılmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Yasak Elma'da veda iddiası! Başrollerden biri diziden ayrılacak
Yasak Elma'da veda iddiası! Başrollerden biri diziden ayrılacak
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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