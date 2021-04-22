Yasak Elma dizisinden kim ayrılıyor? Yasak Elma'dan kim ayrılacak? Yasak Elma'da kim vurulacak?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam , Erdal Özyağcılar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elam son bölüm fragmanında izleyenleri meraklandıran sahneler yer aldı. Peki, Yasak Elma dizisinden kim ayrılıyor? Yasak Elma'dan kim ayrılacak? Yasak Elma'da kim vurulacak?