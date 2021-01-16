Yasak Elma dizisinde ayrılık sinyali!

"Yasak Elma" dizisinde kötülük kraliçesi Şahika'ya hayat veren Nesrin Cavadzade'nin bir süredir projeden ayrılacağı iddiası konuşuluyor. İşte o iddianın perde arkası...

Dizide oldukça başarılı bir performans sergileyen ünlü oyuncuyla ilgili neden böyle bir söylentinin çıktığı ise merak konusu oldu.

NESRİN CAVADZADE, YAPIMCI FATİH AKSOY'U KIZDIRDI

Tv100'ün Magazin Hattı programında yer alan habere göre olay şöyle gelişti: Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı dijital dizi "Bir başkadır"da oynadığı sahne "Yasak Elma"nın yapımcısı Fatih Aksoy'u sinirlendirdi.& ;





Kaynak: Snob Magazin