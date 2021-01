Yasak Elma Cansu kimdir, gerçek adı ne? Nilperi Şahinkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yasak Elma dizisine yeni katılan Nilperi Şahinkaya, yetenekli bir dizi, film ve tiyatro oyuncusudur. Son olarak Craft tiyatrodaki Kalp oyunu ve Blu TV'de Kerem Bürsin ile oynadığı Aynen Aynen dizisinde dikkatleri üzerine çeken Nilperi Şahinkaya, kısa süre önce biten Yeni Hayat dizisinin ardından FOX TV'de yayınlanan ve sevilen Yasak Elma dizisine dahil olmuştur. Peki, Yasak Elma Cansu kimdir, gerçek adı ne? Nilperi Şahinkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler...

YASAK ELMA CANSU KİMDİR?

Cansu otuz yaşlarının başındadır. Hasan Ali'nin uğruna yuvasını yıktığı ve sonradan evlenip çok mutlu bir hayat yaşadığı Filiz'in yeğenidir. Cansu, Hasan Ali ve Filiz'in evliliği boyunca zaman zaman onların evine kalmaya gitmiş, çocukları olmadığı için evlerinde vakit geçirmiştir. Ergenlik yaşı bittiğinde kendi ayakları üstünde durmak için çeşitli yerlerde çalışır. Ancak istediği hayat hala ondan çok uzaktadır.

Ender ve Şahika'nın onu bulup vazgeçemeyeceği bir teklif yapması onun hayatının fırsatı olacaktır.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 yılında Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki Nilperi Şahinkaya, Diplomat Salim Levent Şahinkaya'nın kızıdır. Diplomat olan babasının görevi nedeniyle Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de tamamladı. Annesi ona Nil adını koymak istemiştir fakat dedesi gördüğü bir rüya üzerine adına "peri"nin eklenmesini istemiş ve bu sayede adı Nilperi olmuştur. 2003 yılında Ankara'ya yerleşip, 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. Çok ülke gezmesinde babasının rolü büyüktür çünkü babası bir diplomattır. Babası Salim Levent Şahinkaya'dır.

Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden, Yüksek Şeref Listesine girerek mezun oldu. 2010'un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul'a yerleşti. Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Mesude karakteri ardından Kayıp dizisinde Defne ve Sedef karakterlerine can verdi.Kiraz Mevsimi adlı dizide başrollerden biri olan Şeyma karakteri ile büyük çıkış yaparak N'olur Ayrılalım adlı dizide başrollerden olan Temmuz Akıncı karakterine can verdi. Hira Tekindor'un yönetmenliği ile başrollerini Zerrin Tekindor, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile paylaştığı, Oyun Atölyesi'nde sahnelenen Kim Korkar Hain Kurttan oyununda Honey karakteriyle yer aldı.Oyun Atölyesi Kim Korkar Hain Kurttan oyununda ünlü oyuncu Zerrin Tekindor'la sahne alan Nilperi Şahinkaya, son olarak Craft'ta Kalp oyununda yer almıştır. Keren Bürsin ile yer aldığı Blu TV internet dizisi Aynen Aynen ile ilgi gören Nilperi Şahinkaya, şu an Yasak Elma dizisinin kadrosuna katıldı!