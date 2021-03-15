Yasak Elma canlı izle! Yasak Elma Star canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma full HD canlı izle!

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Diziseverlerin merakla beklediği Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yasak Elma dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yasak Elma canlı izle, Yasak Elma Star canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma full HD canlı izle! diye aratıyor. Peki, Yasak Elma canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Ali, Ender'in konuşması sonrası Mahmut'tan şüphelenmeye başlar ve Mahmut- Şahika ilişkisini çözerek ikisinden de bir seferde kurtulma planı yapar. Çağatay, Emir ve Caner sayesinde Cansu'dan kurtulmanın çaresini bulur ve bir plan yaparlar. Çağatay her şeyi düzeltecekken, umulmadık bir ziyaret onu alt üst edecektir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan Ali'nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız'ın Cansu'yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay'ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali'nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer.

Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE!

YASAK ELMA CANLI İZLE (20.00)



YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

