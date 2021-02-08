Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma 97. bölümde neler olacak?
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Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma 97. bölümde neler olacak?

08.02.2021 21:43 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:47
Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma 97. bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma bugün Fox TV'de yayınlanacak. Yasak Elma canlı izle, Yasak Elma dizisi son bölümde neler olacak? Tüm cevaplar haberimizde. Yasak Elma dizisi 97. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölüm canlı izleme linki!

Fox TV ekranlarında başlayan Yasak Elma dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma 97. bölüm izle! Yasak Elma 98. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA CANLI İZLE!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şahika'nın ortadan kaybolması Ender'i şüphelendirir. Ender, Şahika'nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali'yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali'nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay, Cansu'yla yaşadıklarından sonra, Yıldız'la arasını düzeltmeye çalışır. Yıldız olanlardan habersiz, Cansu'yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu'yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar. Ender ve Şahika, Hasan Ali'den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika'ya olacaktır.

YASAK ELMA 98. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.

Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma 97. bölümde neler olacak?

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert

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