Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma 97. bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma bugün Fox TV'de yayınlanacak. Yasak Elma canlı izle, Yasak Elma dizisi son bölümde neler olacak? Tüm cevaplar haberimizde. Yasak Elma dizisi 97. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölüm canlı izleme linki!
Fox TV ekranlarında başlayan Yasak Elma dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma 97. bölüm izle! Yasak Elma 98. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Şahika'nın ortadan kaybolması Ender'i şüphelendirir. Ender, Şahika'nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali'yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali'nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır.
YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çağatay, Cansu'yla yaşadıklarından sonra, Yıldız'la arasını düzeltmeye çalışır. Yıldız olanlardan habersiz, Cansu'yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu'yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar. Ender ve Şahika, Hasan Ali'den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika'ya olacaktır.
YASAK ELMA 98. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.
YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci
Talat Bulut/Halit Argun
Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz
Şafak Pekdemir/Zehra Argun
Buçe Buse/Kahraman Lila Argun
Barış Aytaç/ Caner Çelebi
İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun
Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir
Barış Kılıç/Kaya Ekinci
Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci
Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci
Gökhan Alkan/Kerim
Can Nergis/ Mert