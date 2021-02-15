Yasak Elma 98. fragman izle! FOX Yasak Elma 97. bölüm full izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?
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Yasak Elma 98. fragman izle! FOX Yasak Elma 97. bölüm full izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

15.02.2021 13:36 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:41
Yasak Elma 98. fragman izle! FOX Yasak Elma 97. bölüm full izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

4 sezondur devam eden Yasak Elma 98. fragman izle! FOX Yasak Elma 97. bölüm full izle! Yasak Elma izle! Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elam Şahika! Yasak Elma Yıldız!

Eda Ece, Şevval Sam gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma 98. fragman izle! FOX Yasak Elma 97. bölüm full izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika'nın ortadan kaybolması Ender'i şüphelendirir. Ender, Şahika'nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali'yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali'nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Oyuncu Karakter Bölüm

Şevval Sam Ender Çelebi

Eda Ece Yıldız Kuyucu

Şafak Pekdemir Zehra Kara

Vildan Vatansever Aysel

Barış Aytaç Caner Çelebi

Serkan Rutkay Ayıköz Emir Yüksel

Melisa Doğu Asuman Yılmaz

Nesrin Cavadzade Şahika Ekinci

YASAK ELMA 98. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

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