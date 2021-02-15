Yasak Elma 98. fragman izle! FOX Yasak Elma 97. bölüm full izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?
4 sezondur devam eden Yasak Elma 98. fragman izle! FOX Yasak Elma 97. bölüm full izle! Yasak Elma izle! Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elam Şahika! Yasak Elma Yıldız!
Eda Ece, Şevval Sam gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma 98. fragman izle! FOX Yasak Elma 97. bölüm full izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?
YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şahika'nın ortadan kaybolması Ender'i şüphelendirir. Ender, Şahika'nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali'yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali'nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır.
YASAK ELMA OYUNCULARI
Oyuncu Karakter Bölüm
Şevval Sam Ender Çelebi
Eda Ece Yıldız Kuyucu
Şafak Pekdemir Zehra Kara
Vildan Vatansever Aysel
Barış Aytaç Caner Çelebi
Serkan Rutkay Ayıköz Emir Yüksel
Melisa Doğu Asuman Yılmaz
Nesrin Cavadzade Şahika Ekinci