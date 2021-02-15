Yasak Elma 98. bölüm fragmanı yayınlandı... FOX TV Yasak Elma 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Yasak Elma 98. bölüm fragmanı yayınlandı... FOX TV Yasak Elma 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

15.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:57
Yasak Elma 98. bölüm fragmanı yayınlandı... FOX TV Yasak Elma 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV sevilen dizisi Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma 98. bölüm tamamı izle! Yayınlandığı her bölüm rekorlar kıran Yasak Elma yeni bölümü izle! Yasak Elma son bölüm seyret! Yasak Elma yeni bölüm tamamı! FOX TV Yasak Elma 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Yasak Elma son (98) bölüm izle!

Yasak Elma 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma FOX TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 98. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 98. bölüm kesintisiz izle!

YASAK ELMA 99. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 99. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölümün ardından yayınlanacak.

YASAK ELMA 98. BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

YASAK ELMA 97. BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay, Cansu'yla yaşadıklarından sonra, Yıldız'la arasını düzeltmeye çalışır.

Yıldız olanlardan habersiz, Cansu'yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu'yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar.

Ender ve Şahika, Hasan Ali'den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika'ya olacaktır.

Yasak Elma oyuncuları ve karakterleri

  • HALİT ARGUN (TALAT BULUT)
  • ENDER EKİNCİ (ŞEVVAL SAM)
  • YILDIZ YILMAZ (EDA ECE)
  • ŞAHİKA EKİNCİ (NESRİN CAVADZADE)
  • KAYA EKİNCİ (BARIŞ KILIÇ)
  • ZEHRA ARGUN (ŞAFAK PEKDEMİR)
  • LİLA (BUÇE BUSE KAHRAMAN)
  • CANER ÇELEBİ (BARIŞ AYTAÇ)
  • ERİM ARGUN (İLBER KABOĞLU)
  • EMİR (SERKAN RUTKAY AYIKÖZ)
  • YİĞİT EKİNCİ (DOĞAÇ YILDIZ)
  • KERİM (GÖKHAN ALKAN)
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