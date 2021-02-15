Yasak Elma 98. bölüm fragmanı yayınlandı... FOX TV Yasak Elma 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Yasak Elma 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma FOX TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 98. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 98. bölüm kesintisiz izle!

YASAK ELMA 99. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 99. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölümün ardından yayınlanacak.

YASAK ELMA 98. BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

YASAK ELMA 97. BÖLÜM ÖZETİ



Çağatay, Cansu'yla yaşadıklarından sonra, Yıldız'la arasını düzeltmeye çalışır.

Yıldız olanlardan habersiz, Cansu'yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu'yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar.

Ender ve Şahika, Hasan Ali'den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika'ya olacaktır.

Yasak Elma oyuncuları ve karakterleri