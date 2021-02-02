Yasak Elma 97. bölüm fragmanı! FOX TV Yasak Elma 96. bölüm izle? Yasak Elma son bölüm izle
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yasak Elma 97. bölüm fragmanı! FOX TV Yasak Elma 96. bölüm izle? Yasak Elma son bölüm izle

02.02.2021 11:26 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:29
Yasak Elma 97. bölüm fragmanı! FOX TV Yasak Elma 96. bölüm izle? Yasak Elma son bölüm izle

Yasak Elma 97. bölüm fragmanı! FOX TV sevilen dizisi Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma 97. bölüm tamamı izle! Yayınlandığı her bölüm rekorlar kıran Yasak Elma yeni bölümü izle! Yasak Elma son bölüm seyret! Yasak Elma yeni bölüm tamamı! Yasak Elma 97. bölüm fragmanı! Yasak Elma 96. bölüm izle? Yasak Elma son bölüm izle

Yasak Elma 97. bölüm fragmanı! Yeni dizi Yasak Elma FOX TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 96. bölüm kesintisiz izle!

YASAK ELMA 97. BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 97. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölümün ardından yayınlanacak.

YASAK ELMA 96. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

Yasak Elma oyuncuları ve karakterleri

  • HALİT ARGUN (TALAT BULUT)
  • ENDER EKİNCİ (ŞEVVAL SAM)
  • YILDIZ YILMAZ (EDA ECE)
  • ŞAHİKA EKİNCİ (NESRİN CAVADZADE)
  • KAYA EKİNCİ (BARIŞ KILIÇ)
  • ZEHRA ARGUN (ŞAFAK PEKDEMİR)
  • LİLA (BUÇE BUSE KAHRAMAN)
  • CANER ÇELEBİ (BARIŞ AYTAÇ)
  • ERİM ARGUN (İLBER KABOĞLU)
  • EMİR (SERKAN RUTKAY AYIKÖZ)
  • YİĞİT EKİNCİ (DOĞAÇ YILDIZ)
  • KERİM (GÖKHAN ALKAN)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Haydar Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Merve Dizdar Jason Statham İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Abdullah Avcı Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasak Elma 97. bölüm fragmanı! FOX TV Yasak Elma 96. bölüm izle? Yasak Elma son bölüm izle - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 11:31:26. #1.14#
title