Yasak Elma 95. bölüm fragmanı! Yasak Elma 96. bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm izle
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Yasak Elma 95. bölüm fragmanı! Yasak Elma 96. bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm izle

20.01.2021 22:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:56
Yasak Elma 95. bölüm fragmanı! Yasak Elma 96. bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm izle

Yasak Elma 95. bölüm fragmanı ! FOX TV sevilen dizisi Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma 95. bölüm tamamı izle! Yayınlandığı her bölüm rekorlar kıran Yasak Elma yeni bölümü izle! Yasak Elma son bölüm seyret! Yasak Elma yeni bölüm tamamı! Yasak Elma 95. bölüm fragmanı! Yasak Elma 96. bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm izle

Yasak Elma, 18 ocak pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelirken, gelecek hafta yayınlanacak bölümün fragmanı merak konusu oldu.

YASAK ELMA 95. BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 94. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölümün ardından yayınlanacak.

Yasak Elma 94. Bölüm tekrarı 19 Ocak Salı 23.45'te, 23 Ocak Cumartesi gecesi 02.45'te, 24 ocak Pazar günü 15.30'da ve 00.15'te Fox TV ekranlarında olacak.

YASAK ELMA 94. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Ender ve Şahika'nın ona yaptığı oyundan sonra onlara güzel bir ders vermek için harekete geçer. Çağatay, Yıldız'ın sürekli bir olaylara karışmasından rahatsız olmaya başlamıştır. Ender ve Şahika, Cansu'yu kullanarak Hasan Ali'yi alt etmek için plan yaparlar.

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