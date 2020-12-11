Yasak Elma 89. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma hangi kanalda, hangi gün?
11.12.2020 21:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:13
19 Mart 2018 tarihinde ilk bölümü yayınlanan Yasak Elma 89. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma hangi kanalda, hangi gün?
Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi Yasak Elma yeni fragmanı ile heyecan yaratan dizini 89. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma hangi kanalda, hangi gün?
YASAK ELMA HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?
Yasak Elma her Pazartesi günü saat 20.00'daFox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır. Yeni oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi detayları haberimizde.
YASAK ELMA OYUNCULARI!
Şevval Sam
Eda Ece
Erdal Özyağcılar
Berk Oktay
Nesrin Cavadzade
Şafak Pekdemir
Melisa Doğu
Barış Aytaç
Can Nergis
Serkan Rutkay Ayıköz
ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu