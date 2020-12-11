Yasak Elma 89. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma hangi kanalda, hangi gün?
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Yasak Elma 89. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma hangi kanalda, hangi gün?

11.12.2020 21:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:13
Yasak Elma 89. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma hangi kanalda, hangi gün?

19 Mart 2018 tarihinde ilk bölümü yayınlanan Yasak Elma 89. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma hangi kanalda, hangi gün?

Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi Yasak Elma yeni fragmanı ile heyecan yaratan dizini 89. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma hangi kanalda, hangi gün?

YASAK ELMA HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Yasak Elma her Pazartesi günü saat 20.00'daFox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır. Yeni oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi detayları haberimizde.

YASAK ELMA OYUNCULARI!

Şevval Sam

Eda Ece

Erdal Özyağcılar

Berk Oktay

Nesrin Cavadzade

Şafak Pekdemir

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Can Nergis

Serkan Rutkay Ayıköz

ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu

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