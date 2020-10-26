Yasak Elma 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 82. bölüm izle! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?

Fox TV ekranlarında başlayan Yasak Elma dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma 82. bölüm izle! Yasak Elma 83. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 82. bölüm kesintisiz izle!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Halit oğlunun velayetini alabilmek için Yıldız ve Kerim ilişkisiyle ilgili somut delillerin peşine düşmüştür. Tam ümidini kaybettiği esnada, beklemediği bir el ona yardım teklifinde bulunur. Halit'in zorlu bir karar vermesi gerekecektir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Yıldız'ın arasındaki gerginlik herkese sıçramaya başlamışken, Şahika, Yıldız'la yakınlık kurma çabasına girer. Asuman, Halit ve Yıldız'ın bir aksilik olmadan evlenmeleri için elinden geleni yapıyordur. Ancak kimsenin bilmediği, Halit'in bambaşka bir planının olduğudur.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

YASAK ELMA 83. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 83. bölüm haftaya ekranlara gelecek.

YASAK ELMA 82. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ...

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert