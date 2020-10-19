Yasak Elma 82. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 81. bölüm izle! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?
Fox TV ekranlarında başlayan Yasak Elma dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma 81. bölüm izle! Yasak Elma 82. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 82. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 81. bölüm kesintisiz izle!
YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ender ve Yıldız'ın arasındaki gerginlik herkese sıçramaya başlamışken, Şahika, Yıldız'la yakınlık kurma çabasına girer. Asuman, Halit ve Yıldız'ın bir aksilik olmadan evlenmeleri için elinden geleni yapıyordur. Ancak kimsenin bilmediği, Halit'in bambaşka bir planının olduğudur.
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ender ve Kaya'nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız'ı kullanmaya karar verir. Ender ve Yıldız'ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir. Ender'in sinirle Yıldız'a söyledikleri Yıldız'ın hayatını alt üst edecektir.
YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAK ELMA 82. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.
YASAK ELMA 81. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ...
YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci
Talat Bulut/Halit Argun
Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz
Şafak Pekdemir/Zehra Argun
Buçe Buse/Kahraman Lila Argun
Barış Aytaç/ Caner Çelebi
İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun
Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir
Barış Kılıç/Kaya Ekinci
Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci
Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci
Gökhan Alkan/Kerim
Can Nergis/ Mert