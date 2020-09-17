Yasak Elma 77. bölüm 2. fragman yayınlandı' Yasak Elma 77. bölüm fragmanında neler oluyor? Yasal Ema son bölümde neler oldu?
Med Yapım imzalı Yasak Elma son bölümü ile eğlendirmeyi başardı. Yasak Elma son bölümünde neler oldu? Yasak Elma 77. bölüm 2. fragmanı izle! Yasak Elma 76. bölüm özeti nedir?
17.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:36
Oyuncu kadrosu, senaryosu ve giyim tarzı ile dikkat çeken dizi Yasak Elma 77. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 76. bölüm özeti nedir? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
YASAK ELMA 76. BÖLÜM ÖZETİ
Sevilen dizi Yasak elma 76. bölümünde Yıldız tarafından hazırlanan parti damga vurdu. Ender ve Şahika'nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner'e sürpriz parti yapma hazırlığına girer. Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit'in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.
YASAK ELMA 77. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE
YASAK ELMA YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Şevval Sam
Talat Bulut
Eda Ece Yıldız
Şafak Pekdemir
Buse Kahraman
Barış Aytaç
İlber Uygar Kaboğlu
Nilgün Türksever
Barış Kılıç
Doğaç Yıldız
Nesrin Cavadzade
Gökhan Alkan