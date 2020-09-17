Yasak Elma 77. bölüm 2. fragman yayınlandı' Yasak Elma 77. bölüm fragmanında neler oluyor? Yasal Ema son bölümde neler oldu?

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Oyuncu kadrosu, senaryosu ve giyim tarzı ile dikkat çeken dizi Yasak Elma 77. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 76. bölüm özeti nedir? Detayları haberimizde bulabilirsiniz. YASAK ELMA 76. BÖLÜM ÖZETİ Sevilen dizi Yasak elma 76. bölümünde Yıldız tarafından hazırlanan parti damga vurdu. Ender ve Şahika'nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner'e sürpriz parti yapma hazırlığına girer. Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit'in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır. YASAK ELMA 77. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE YASAK ELMA YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER? Şevval Sam Talat Bulut Eda Ece Yıldız Şafak Pekdemir Buse Kahraman Barış Aytaç İlber Uygar Kaboğlu Nilgün Türksever Barış Kılıç Doğaç Yıldız Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan