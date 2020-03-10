Yasak Elma 73. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 72. bölüm izle
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Yasak Elma 73. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 72. bölüm izle

Pazartesi akşamları FOX TV ekranlarına gelen Yasak Elma 72. son bölüm yayımlandı. Halit'in iflası ile birlikte çocuklar da zor duruma düşer. Öte yandan Şahika Nadir'i öldürerek tüm mal varlığının tek sahibi oldu. Yasak Elma 73. bölüm fragmanı ekrana geldi.

10.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:17
Yasak Elma 73. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 72. bölüm izle

Yasak Elma 73. bölüm fragmanı, son bölümün hemen ardından izleyen karşısına çıktı. Halit, avukatından aldığı haberlerle yeniden eski, güçlü günlerine döneceğini öğrenir. Annesine, Ender'e ve diğerlerine karşı tüm varıyla Halit ve çocukların yanında olmaya devam eden Yıldız'ı bekleyen yeni bir aşk mı var? Yasak Elma yeni bölüm fragmanıu ve son bölüm hakkında detaylı bilgiyi derledik.

Yasak Elma son bölüm full izle...

YASAK ELMA 73. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Yıldız, iş yerinde karşısına çıkan Kerim'in kendisine karşı tutumundan rahatsızdır. Kerim ise oldukça rahat tavır sergilemeye devam eder. Yıldız'ın peşini bırakacak gibi değildir ve onu yemeğe davet eder. Yıldız, yeni tanıştığı ve davranıuşlarından mutsuz olduğu Kerim'i Ender'e anlatır. Yıldız ile Kerim arasında neler olacak?

Halit, şirkete Şahika'dan iş istemeye gider. Eski gücüne kavuşacağını öğrenen Halit, kendine yapılan vefasızlıkları görmezden gelemeyecek ve herkesi oyuna dahil edecek gibi duruyor. Şirkette Halit ile karşılaşan Ender, olanlara anlam veremez ve Caner'i peşine takar. Artık Halit'in bir iş çevirdiğinden emindir.

Ender için ölümcül bir plan yapan Şahika'nın tuzağı işleyecek mi? Hayatına mal olacak bu planı Ender farkedebilecek mi?

72. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika'nın, Nadir'in ansızın ölümünün ardından cenazesinde eşi olarak yer alması başta abisi Kaya olmak üzere herkesi tedirgin eder. Kaya ve özellikle Ender bunun peşini bırakmaya niyetli değildir. Fakat Şahika, Ender'den hep bir adım önden ilerleyerek tüm delilleri karartmıştır, artık şirketin de tek sahibiri. Kendisine şirkette yer olmadığını düşünen Ender, Kaya'nın hamlesiyle yeniden şirkette yer edinir.

Halit'in iflası ile Lila ve Zehra iş arayışına girer. Lila okulda, Zehra ise bir kitabevinde çalışmaya başlamıştır. Zehra, bu dünyanın ona göre olmadığını acı bir şekilde anlar. Yıldız, hepsi hakkında endişelidir. Halit ise diğer yandan tüm varlığına yeniden sahip olabileceğini duysa da artık kartlarını eskisi gibi açık oynamayacaktır. Avukatından, şirkete yeniden dönebileceğini saklamasını ister.

İş kadını olarak yeni hayatına adapte olan Yıldız, iş yerinde beklenmedik şekilde karşısına çıkan yabancı nedeniyle şaşkınlığa uğrar. Bu yakışıklı yabancı ise Yıldız'ın hayatına dokunacağından habersizdir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 09:26:26. #1.15#