Yasak Elma 72. Bölüm Tanıtımı
Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
06.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:46
Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
Yasak Elma Resmi YouTube Kanalı: https://goo.gl/7AqfHc
Yasak Elma ailesine katılmak için linke tıklayın; https://bit.ly/2txfwwf
Oyuncuları:
Talat Bulut
Şevval Sam
Eda Ece
Nesrin Cavadzade
Tuvana Türkay
Şafak Pekdemir
Doğaç Yıldız
Barış Aytaç
Hakan Karahan
Buçe Buse Kahraman
İlber Kabaoğlu
Serkan Rutkay Ayıköz
Barış Kılıç
Kaynak: DailyMotion.com