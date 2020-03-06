Yasak Elma 72. Bölüm Tanıtımı
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Yasak Elma 72. Bölüm Tanıtımı

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

06.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:46

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

Yasak Elma Resmi YouTube Kanalı: https://goo.gl/7AqfHc

Yasak Elma ailesine katılmak için linke tıklayın; https://bit.ly/2txfwwf

Oyuncuları:

Talat Bulut

Şevval Sam

Eda Ece

Nesrin Cavadzade

Tuvana Türkay

Şafak Pekdemir

Doğaç Yıldız

Barış Aytaç

Hakan Karahan

Buçe Buse Kahraman

İlber Kabaoğlu

Serkan Rutkay Ayıköz

Barış Kılıç



Haber Videosu

: Yasak Elma 72. Bölüm Tanıtımı
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