Yasak Elma 59. bölüm fragmanı yayımlandı! Ende ile Şahika ittifak mı olacak?

26.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:26

Yasak Elma 58. Son bölüm izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yıldız, Ender'in Halit'i satması sonucu saf değiştirmiş ve eski günlerine geri dönmüştür. Halit ise hem şirketi zor dudumdan kurtarmak hem de ailesine sahip çıkmak için mücadele verir. Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Yasak Elma 58. bölüm özeti haberimizde…

Yasak Elma 59. son bölüm full izle...

58. BÖLÜM ÖZETİ

Halit'in, ortağının Nadir olduğunu öğrenmesiyle yaşadığı şaşkınlığı, Ender'in hamlesiyle artar. Ender, Halit'e karşı Nadir ile birleşmiştir. Halit ise maddi sıkıntılar nedeniyle sağlıklı düşünemez duruma gelir. Tam her şey düzeldi derken Ender'in öngörülü davranması Halit'i iyiden iyiye zora sokar.

Yıldız, Halit'deki gerginlik ve sinirin nedenini öğrenir, Ender ile konuşmaya gider. Artık güçlü ittifak bozulmuştur ve Yıldız ile Ender eski günlerine dönmüşlerdir. Yıldız, Ender'in kendisini ve çocuğunu düşünmeden attığı adımlara kızgındır. Ender, Nadir'i gözüne kestirse de onun aklı Yıldız'dadır. Nadir, kaleyi içten fethetmeye kalkışır.

Oğlu Yiğit ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Kaya, Leyla'yı da bu hayata dahil etmek ister. Ancak Ender buna karşı çıkacaktır. Diğer yandan Lila'nın ihanetine uğrayan Yiğit ise Ende ile Kaya'dan olması pek de mümkün olmayan bir istekte bulunacaktır.

Nadir ile Ender ittifakına karşı Halit, Şahika'yı oyuna dahil eder. Peki, Şahika'nın geri dönmesi neleri değiştirecek? Yıldız'ın Şahika ve Halit'e tepkisi ne olacak?

YASAK ELMA 59. BÖLÜM FRAGMANI

Nadir, eski dostu, şimdiki ortağı Halit'i hata yaptığı konusunda uyarır. Ender ise beklemediği bu kötü sürpriz karşısında daha acımasız olacaktır.

Düzenlene bir davette Şahika ile karşılaşan Yıldız, tüm olanlardan sonra onun geri dönmesine anlam verememiş ve Halit'e kızmıştır. Şahika, artık gitmeyeceğini, çok yakınında olacağını söyleyerek Yıldız'ın fitilini ateşler. Böylelikle Halit ile Yıldız arasında bitmeyecek soğuk savaş dönemleri başlar.

Şahika'nın ikili oynayabileceğini kestiren Nadir, ondan önce Ender'in harekete geçip Şahika'yı kendi saflarına çekmeye çalışır. Ancak umulmadık şekilde Şahika, Ender'i köşeye sıkıştırır. Ender, Şahika ile işbirliği mi yapacak?