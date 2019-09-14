Yasak Elma 49. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma son bölüm izle

14.09.2019 09:47

Yasak Elma yeni sezon ilk bölümü 9 Eylül Pazartesi günü ekranlara geldi. Yeni bölümde Ender, emellerine ulaşan Şahika'yı geri göndermek için nasıl bir yol izleyecek? Öte yandan Şahika, Yıldız gibi bir düşmana sahip olduğundan pişman olacaktır. Ender ile Caner için gelen sürpriz hayatlarını değiştirecektir. Yasak Elma 49. yeni bölüm fragmanı ve son bölümü...

YASAK ELMA YENİ SEZON SON BÖLÜM İZLE…

YASAK ELMA 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Kaya'nın, alışveriş sırasında gördüğü kadın aklını başından alır. İlk görüşte aşka inanmayan bu güzel kadın, Ender ile Caner'in kız kardeşi Leyla'dır. Gerçeği Caner'e açıklayan Leyla, bir amaç uğruna gelmiştir. Öte yandan Halit ile Şahika'nın yaşadığı eve polisler ve beraberinde de Ender gelir. Polis'in 'Sizi öldürmeye teşebbüs eden şahıs bu mu?' soruna Ender'in ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

48. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ender, gizemli şekilde biri tarafından boğazın serin sularına itildi. Uzun süre öldüğü düşünüldü ve onun için mezar bile yapıldı. Olanlardan Erim, Yıldız'ı eve getiren babasını suçlar. Ender, Yıldız'a karşı savaşsa da Yıldız herkese kaşı mücadele verir, ancak bu mücadeleden galip ayrılamaz, kendi köşesine çekilir. Ender ise ilerleyen zamanda asıl düşmanın Yıldız değil Şahika olduğunun geç farkına varır.

Ender'in kaybolmasının ardından, uzun zaman geçer ve Argun'ların hayatı tamamen değişir. Şahika evin yönetimini ele geçirmiş ve bir korku imparatorluğu kurmuştur. Yiğit'i yanına alarak gizliden her şeyi ele geçirmeye çalışmaktadır. Hesaba katmadığı tek şey, Ender'in kaybolduğu gece ortadan kaybolan Yıldız'ın, ansızın ortaya çıkacak olmasıdır. Üstelik Yıldız yalnız da gelmemiş yanında Ender'i de getirmiştir.