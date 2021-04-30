Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den flaş Nesrin Cavadzade açıklaması

Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade, diziye veda edeceğini açıklamıştı. Cavadzade'nin dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt ve rol arkadaşı Eda Ece ile gerilim yaşadığı iddia edilmişti. Eda Ece iddialara cevap verdi

Yasak Elma dizisinde yönetmen Murat Öztürk rahatsızlanınca yerine eski yönetmen Neslihan Yeşilyurt geldi. Bu sırada Eda Ece o gün seti olmamasına rağmen Yeşilyurt'u görmek için çekime geldi.

Yeşilyurt, Ece gelince görevini yardımcısına devredip bir süre sohbete daldı. Çekimin uzaması üzerine de ortam gerildi, çok üşüyen ve "İşi bititip öyle sohbet etseydiniz" diyen Cavadzade ile Yeşilyurt arasında gerilim yaşandı.

"TELEFONLARINI KAPATTI"

Sinirlenen Nesrin Cavadzade seti terk etti ve telefonlarını da kapattı. Bu olay yapımcı Fatih Aksoy'a iletilince de Cavadzade'ye cenaze sahnesi yazıldı.

Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'ya sette yaşadığı gerilim yüzünden veda ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Eda Ece, basına yansıyan iddialar sonrası sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eda Ece, "Diğer oyuncuyla "sohbet" ettiği için bir diğer oyuncu kızıp seti terk ediyor ve haftalar önce düşünülmüş senaryo bir anda başka yazılmış çıkıyor, ünlü mizahçılardan Vedat Özdemiroğlu, Yasak Ayva diye bir komedi bölüm özeti yazmıştı Uykusuz'da, yerlere yatmıştık adeta. Bahsi geçen kimse bu kadar çocuk değildir. Sohbetle suçlanmak beni güldürmüştür.

Gerginliğe gerek yoktur… Ben, Şevval, PR ekibimiz o gün setten çıktıktan sonra, sahnelerin çekilmemiş olması yapımcı ve oyuncunun konusudur, sebebini onlar bilir. Bilgim ve ilgim yoktur. Bir suç değil, anlaşmazlıktan başka bir şey olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin