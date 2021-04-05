Yasak Elma 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Fox ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Yasak Elma'ın 106. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Yasak Elma 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika, Hasan Ali'nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırçınlığını yaşarken, Ender, Hasan Ali'yle yakınlaşmanın yollarını arar. Şahika ise Hasan Ali'ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalışır. Ne var ki Hasan Ali'nin karnı Şahika'nın oyunlarına toktur.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.