Yasak Elma 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Yasak Elma'un 106. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı?