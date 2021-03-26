Yasak Elma 104. bölüm fragmanı ! Yasak Elma 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fox TV Yasak Elma 103. bölüm izle

Yasak Elma 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Yasak Elma dizisinin 103. bölümü ardından araştırılmaya başladı. Fox TVde yayınlanan Yasak Elma 104. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm özeti! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Fox TV Yasak Elma 103. bölüm izle, son (103) bölüm full izle!

Yasak Elma 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Yasak Elma dizisinin 103. bölümü ardından araştırılmaya başladı. Fox TVde yayınlanan Yasak Elma 104. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm özeti! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Fox TV Yasak Elma 103. bölüm izle, son (103) bölüm full izle!

YASAK ELMA 104. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisi Fox TV ekranlarında bu akşam 103. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 103. bölümün ardından şimdi de Yasak Elma 104. bölüm için araştırmalarına başladılar. Yasak Elma 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Yasak Elma 104. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Yasak Elma 104. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

YASAK ELMA 103. BÖLÜM İZLE

Yasak Elmam 103. Bölümü izlemek için tıklayınız!

YASAK ELMA'NIN KONUSU

Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.