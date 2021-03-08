Yasak Elma 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Yasak Elma 101. bölüm full tek parça izle!

Her Pazartesi FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Yasak Elma 101. bölüm full tek parça izle!

Eda Ece ve Şevval Sam gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Yasak Elma 101. bölüm full tek parça izle!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Ali, Ender'in konuşması sonrası Mahmut'tan şüphelenmeye başlar ve Mahmut- Şahika ilişkisini çözerek ikisinden de bir seferde kurtulma planı yapar. Çağatay, Emir ve Caner sayesinde Cansu'dan kurtulmanın çaresini bulur ve bir plan yaparlar. Çağatay her şeyi düzeltecekken, umulmadık bir ziyaret onu alt üst edecektir.

FOX TV YASAK ELMA 101. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE!

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam

Eda Ece

Erdal Özyağcılar

Berk Oktay

Nesrin Cavadzade

Şafak Pekdemir

Nilperi Şahinkaya

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Can Nergis

Serkan Rutkay Ayıköz

ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu

YASAK ELMA 102. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

8 Mart Pazartesi günü 101. bölümü ile ekrana gelen Yasak Elma 102. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.