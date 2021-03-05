Yasak Elma 101. bölüm izle! FOX TV Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 101. bölüm izle

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YASAK ELMA 101. BÖLÜM FULL İZLE!

Yasak Elma dizisi FOX TV ekranlarında 100. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 100. bölümün ardından şimdi de Yasak Elma 101. bölüm için araştırmalarına başladılar. Yasak Elma 101. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Yasak Elma 101. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 101. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

YASAK ELMA 100. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika, Hasan Ali'yle evli olmasının tüm avantajlarını kullanmaya başlar ve bu durum Ender'i rahatsız eder.

Çağatay, Cansu yüzünden kimin onu tehdit ettiğini araştırırken uzun zamandır sakladığı sırrını açıklamak zorunda kalır.

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YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert